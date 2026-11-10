Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 288 hap ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip neticesinde operasyon düzenlendi.

Belirlenen 3 araçta ve 7 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 200 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ile 288 uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.