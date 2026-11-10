Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 288 hap ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 288 hap ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı

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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 araç ve 7 şüphelinin üzerinde arama yapıldı; aramada 200 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ile 288 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip neticesinde operasyon düzenlendi.

Belirlenen 3 araçta ve 7 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 200 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ile 288 uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 288 hap ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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