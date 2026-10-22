Malatya'da uzaklaştırma kararı bulunan eşini bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde eşini bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Yavuz Selim Mahallesi'nde, Perihan A. ile hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi H.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine H.A, bıçakla eşini yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Perihan A, müdahale rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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