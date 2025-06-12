Malatya'daki Ergün Apartmanı Davası 10 Temmuz'a Ertelendi

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 27 kişinin yaşamını yitirdiği Ergün Apartmanı'nın davası yeni bilirkişi raporu gelmediği için 10 Temmuz'a ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Ergün Apartmanı'nın yıkılması sonucu 27 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi de yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yapımında çeşitli aşamalarda kusurlu olduğu iddia edilen inşaat mühendisi Basri Ardağ, statik proje müellifi inşaat mühendisi Bedir Özten, fenni mesul inşaat mühendisi Bektaş Berktaş, mimar Hasan Atay, müteahhit İbrahim Güngör, inşaat mühendisi Mehmet Gündüz, yapı sahibi Yusuf Ertaş ile birlikte, projenin Malatya Belediyesi'nde onaylanmasında imzası bulunan 3 belediye görevlisi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan dava açtı. 10 sanık da tutuksuz olarak yargılanıyor.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, önceki celsede istenen bilirkişi raporunun henüz dosyaya ulaşmadığını belirtti. Eksik raporun beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 10 Temmuz tarihine erteledi.