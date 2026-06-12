Malatya'dan A Milli Takıma Destek Klibi - Son Dakika
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Malatya'dan A Milli Takıma Destek Klibi

Malatya\'dan A Milli Takıma Destek Klibi
12.06.2026 09:47
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Doğanşehir Fen Lisesi öğrencileri, A Milli Takım'a destek için klip hazırladı.

Malatya'da Doğanşehir Fen Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı'na destek için klip hazırladı.

Videoda, A Milli Takımın genel başarısının yanı sıra Malatyalı Milli Takım oyuncusu Salih Özcan'a da yer verildi.

Doğanşehir Fen Lisesi öğrencileri, top koşturduğu her maçta ülkesini ve memleketini başarıyla temsil eden Özcan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Öğrencilerin milli şuur ve beraberlik duygusunu arttırmak ve yüreklerinin ay-yıldızlı ekiple birlikte attığını göstermek için hazırlanan klipte, Doğanşehir Fen Lisesi öğrencileri, okul idarecileri ve öğretmenleri yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'dan A Milli Takıma Destek Klibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Harun Samsun Harun Samsun:
    doğru bir hareket bu böyle yapılması gerek gençleri milli duygularla yetiştirmek işte asker olmaktan önce bu oluyordu milli şuurun yerinde olması hepsi için iyi bir şey ülkeyi sevip saygı göstermek böyle devam etsin 0 0 Yanıtla
  • Salih Derun Salih Derun:
    güzel olmuş ama bilmiyorum yani spor politikaya dönüştüğü yerler var öyle hissetmek istemiyorum! 0 0 Yanıtla
  • Hasan Bilen Sylm Hasan Bilen Sylm:
    güzel bir şey tabii ki milli takımı desteklemek ama ben bu yaştayken böyle şeyler yapılmazdi bizim zamanımızda sadece maç izlerdik televizyonda destek klibine vakit yoktu geçim derdine çare bulmaya çalışırdık şimdi çocuklara daha iyi eğitim ve imkanlar veriliyormus ki böyle etkinlikleri yapabiliyorlar 0 0 Yanıtla
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