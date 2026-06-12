Malatya\'dan A Milli Takıma Destek Klibi

Hasan Bilen Sylm:

güzel bir şey tabii ki milli takımı desteklemek ama ben bu yaştayken böyle şeyler yapılmazdi bizim zamanımızda sadece maç izlerdik televizyonda destek klibine vakit yoktu geçim derdine çare bulmaya çalışırdık şimdi çocuklara daha iyi eğitim ve imkanlar veriliyormus ki böyle etkinlikleri yapabiliyorlar