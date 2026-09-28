Malatya Havalimanı yeni terminaliyle yolcu kapasitesini 2,5 milyona yükseltti - Son Dakika
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Malatya Havalimanı yeni terminaliyle yolcu kapasitesini 2,5 milyona yükseltti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Havalimanı'nın yeni terminal binasının hizmete açıldığını ve ilk yolcularını karşıladığını bildirdi. Yeni terminalle havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 1 milyon 200 binden 2 milyon 500 bine yükseltildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Havalimanı'nın yeni terminal binasının ilk yolcularını karşıladığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Malatya Havalimanı'nın yeni terminal binasına ilişkin bilgi verdi.

Yeni terminalin bugün hizmete açıldığını aktaran Uraloğlu, "Yeni terminal binamız, bugün saat 07.45'te İstanbul'dan Malatya'ya gelen uçağın yolcularını karşıladı. İstanbul'a dönüş uçağı ise bugün saat 08.30'da havalandı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Malatya Havalimanı'nda yolcu ve uçak trafiğinin yıllar içinde önemli ölçüde arttığına dikkati çekerek, 2003'te 89 bin 645 olan yıllık yolcu sayısının, yüzde 848 artışla 2025'te 849 bin 957'ye ulaştığını, uçak trafiğinin de aynı dönemde 1096'dan yüzde 433 artışla 5 bin 843'e yükseldiğini kaydetti.

Yeni terminalde yolcu alanları genişledi

Artan yolcu trafiğine cevap verecek yeni terminal binasını inşa ettiklerini anımsatan Uraloğlu, "26 bin 765 metrekarelik yeni terminal binamızı Malatya'ya kazandırdık. Böylece havalimanımızın yıllık 1 milyon 200 bin olan yolcu kapasitesini 2 milyon 500 bine yükselttik." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, yeni terminal binasında yolculara daha geniş ve modern alanlarda hizmet verileceğini bildirerek, yeni terminalde 1786 metrekarelik check-in salonu, 1417 metrekarelik iç hatlar giden yolcu salonu ve 614 metrekarelik dış hatlar giden yolcu salonu bulunduğunu belirtti.

Terminalde iç hatlar gelen yolcu salonunun 852 metrekare olduğunu aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Dış hatlar gelen yolcu salonumuz 971 metrekare, karşılayıcılar holümüz 815 metrekare alana sahip. Yolcu işlemlerinin daha hızlı yürütülmesi için terminalimizde 18 check-in bankosu ile giden ve gelen yolcular için 6'şar pasaport bankosu hizmet verecek. Yeni terminalde VIP ve CIP alanlarına da yer verdik. 1813 metrekarelik VIP alanı ile 1019 metrekarelik CIP alanını yolcularımızın hizmetine sunuyoruz. Ayrıca 102 bin 927 metrekarelik apronumuzda 13 uçak park alanı bulunuyor. 498 araç kapasiteli otoparkımızla da yolcularımıza hizmet vereceğiz."

Kaynak: AA
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