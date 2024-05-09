Malatya Valisi Ersin Yazıcı Engelliler Haftası için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Malatya Valisi Ersin Yazıcı Engelliler Haftası için mesaj yayımladı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı Engelliler Haftası için mesaj yayımladı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Engelliler Haftası dolayısıyla engellilerin geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak imkanların oluşturulması ve yaşamlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılmasının önemine vurgu yaptı. Yazıcı, engelli bireylerin hayata katılımlarını desteklemek amacıyla devlet tarafından verilen hizmetlerin kalitesini arttırma gayreti içinde olduklarını belirtti ve tüm engelli bireylere aileleriyle huzurlu ve mutlu bir yaşam diledi.

09.05.2024 14:45
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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazıcı mesajında, engellilerin geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak imkanların oluşturulması ve yaşamlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılmasının tüm toplumu mutlu edeceğini belirtti.

Engelli bireylerin hayata katılmalarının önündeki engelleri kaldırmak, ekonomik ve sosyal hayatın içinde daha çok görünür olmalarını sağlamak amacıyla Malatya'da başta eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere devlet tarafından verilen hizmetlerin kalitesini arttırmanın gayreti içinde olduklarını kaydeden Yazıcı, "İlimizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla engellilerimiz için çalışmaya, onların sorunlarını kendi problemlerimiz olarak görmeye ve çözüm yolunda onlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Engelliler Haftası'nın toplumsal bilincin artmasına vesile olacağına içtenlikle inanıyor, tüm engelli bireylerimize aileleriyle huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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