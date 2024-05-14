Malatyalı Çiftçilere Tohum ve Ekipman Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika
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Malatyalı Çiftçilere Tohum ve Ekipman Dağıtımı Yapıldı

Malatyalı Çiftçilere Tohum ve Ekipman Dağıtımı Yapıldı

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Malatya'da Tarımsal Üretimin Geliştirilmesi programı çerçevesinde çiftçilere tohum, fide ve ekipman dağıtımı gerçekleştirildi. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, dağıtım programında yaptığı konuşmada, çiftçilerin kaliteden taviz vermeden üretim yapacaklarına inandığını vurguladı. Program, destek alan çiftçilerle çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

14.05.2024 18:55
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Malatyalı çiftçilere 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında tohum, fide ve ekipman dağıtımı yapıldı.

Tarımsal Üretimin Geliştirilmesi programı kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde 906 bin fide, 484 adet jeneratör ile 4 adet kayısı silkeleme makinesi çiftçilere hibe edildi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, dağıtım programında yaptığı konuşmada, insanın yaşamına devam etmesi için üretimin önemini anlattı.

Malatyalı çiftçilerin kayısı üretimi yaparken kaliteden taviz vermeyeceğine inandığını vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

" Malatya Valiliği, Malatya İl Tarım Müdürlüğü, sizin işinizi kolaylamanız için daha fazla üretmeniz için, daha fazla kazanmanız için buradaki bütün arkadaşlarım emrinizde. Bu üretimi yaparken bugüne kadar olduğu gibi dünyanın en kaliteli ürününü, başta kayısı olmak üzere ürettiğimiz ne varsa tamamı dünya standardında, Avrupa standardındadır. Hem diğer şehirlerimize, diğer çiftçilerimize hem de dünyaya örnek olmamız gerekiyor. Dünya kayısı ticaretinin büyük bir bölümünü elinde bulunduran ülkemizi, yurt dışında temsil eden kıymetli çiftçilerim kayısının en güzelini en kalitelisini bütün dünya insanlarına sunmamız gerekiyor. Kaliteden taviz olmamalı ve olamaz. Malatya çiftçisine de zaten yakışanı, en kalitelisini en güzelini üretmektir. Biz kayısının başkentiyiz, kayısı bizden sorulur. En güzelini üretmeye devam edeceğiz."

Vali Yazıcı, depremlerden etkilenen kentin, en iyi üretimi yaparak da zorlukların üstesinden geldiğini ülkeye göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ise tarım sektörünün, ülkelerin ekonomik ve sosyal alanda belirlenen hedeflere ulaşması bakımından stratejik rol oynadığını ifade etti.

Program, destek alan çiftçilerle çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatyalı Çiftçilere Tohum ve Ekipman Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika

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