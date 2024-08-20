Malavi'de eski Devlet Başkanı Mutharika 2025 başkanlık seçiminde adaylığa hazır - Son Dakika
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Malavi'de eski Devlet Başkanı Mutharika 2025 başkanlık seçiminde adaylığa hazır

Malavi'de ana muhalefetteki Demokratik İlerleme Partisi lideri seçilen eski Devlet Başkanı Peter Mutharika, 2025'te düzenlenecek başkanlık seçiminde aday olacağını açıkladı. Mutharika, aktif siyasete geri dönerek beceriksiz hükümeti ortadan kaldırmak için mücadele edeceğini belirtti. Gelecek yıl yapılacak seçimde Mutharika ile mevcut Devlet Başkanı Lazarus Chakwera'nın üçüncü kez karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

20.08.2024 12:46
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Malavi'de ana muhalefetteki Demokratik İlerleme Partisinin (DPP) lideri seçilen eski Devlet Başkanı Peter Mutharika, 2025'te düzenlenecek başkanlık seçiminde adaylığa hazır olduğunu belirtti.

BBC'de yer alan habere göre, Malavi'de yaklaşık 6 yıl devlet başkanlığı yapan 84 yaşındaki Mutharika, aktif siyasete geri döndü.

Mutharika, çok sayıda muhalif adayın ihraç edildiği tartışmalı DPP toplantısında parti başkanı olarak seçildi.

Peter Mutharika, destekçilerine yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey görmeyen, hiçbir şey duymayan ve hiçbir şey yapmayan beceriksiz hükümeti ortadan kaldırmak için yeniden aday olmaya hazırım." dedi.

Gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı seçiminde Mutharika ile mevcut Devlet Başkanı Lazarus Chakwera'nın üçüncü kez karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

Ülkedeki politika analistleri, iktidardaki Malavi Kongre Partisinin (MCP), Mutharika'nın ülkeyi yönetmek için hem fiziksel hem de zihinsel kapasiteye sahip olmadığını ileri süren bir kampanya başlatabileceğini düşünüyor.

Analistler ayrıca, partinin genç ve dinamik bir aday yerine Mutharika'yi aday göstermesinin partinin başarı oranını düşüreceğini ileri sürüyor.

Peter Mutharika, DPP'den aday olarak, 2014'teki seçimi kazanarak Malavi Devlet Başkanı olmuştu.

Mutharika, 2019'da yapılan devlet başkanlığı seçimini kazansa da Malavi Anayasa Mahkemesi 4 Şubat 2020'de, usulsüzlük yapıldığını gerekçe göstererek seçim sonuçlarını iptal etmişti.

Haziran 2020'de tekrarlanan seçimde Mutharika, Chakwera'ya karşı seçimi kaybetmiş ve 28 Haziran 2020 itibarıyla görevi devretmişti.

Kaynak: AA

Malavi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malavi'de eski Devlet Başkanı Mutharika 2025 başkanlık seçiminde adaylığa hazır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malavi'de eski Devlet Başkanı Mutharika 2025 başkanlık seçiminde adaylığa hazır - Son Dakika
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