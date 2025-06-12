Malavi Gölü\'nde Renkli Balıklar ve Turist Turları

Malavi'ye gelen turistler, akvaryumları süsleyen ciklet balıkları eşliğinde yüzüyor.

Mangochi bölgesindeki Malavi Gölü Milli Parkı'nda bulunan gölün çevresindeki köylerde yaşayan yerel halk, gelen turistleri tekneleriyle gölde gezdiriyor.

Kişi başı 35 dolar ücret karşılığı düzenlenen turlarda Malavi Gölü'nün içindeki adaların etrafında tur atma imkanı bulan turistler, Tumbi Adası'nda yaşayan kartalları da besliyor.

Ziyaretçiler, Malavi Gölü'ne özgü olan ve akvaryumları süsleyen ciklet balıklarını da doğal yaşam alanlarında görüyor, rengarenk balıkları besleyip onlarla yüzme şansı buluyor.

Ailesiyle tur işi yapan İsmad Ksambe, AA muhabirine, adalarına gelen turistlerin vakitlerini güzel değerlendirmesi için çalıştıklarını söyledi.

Okulunu bitirdikten sonra ailesiyle çalışmaya başladığını anlatan Ksambe, "Turistler adamıza gelince biz onları en güzel şekilde ağırlıyoruz. Bölgeyi gezdiriyoruz. Gezdirirken balık tutup, çeşit çeşit balıkları görme imkanı buluyorlar." diye konuştu.

Ksambe, göldeki bir adada yaşayan kartalların da Malavi'nin sembollerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.