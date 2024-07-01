Malazgirt Savaş Alanı Kazılarına Akademisyenlerden Yoğun İlgi - Son Dakika
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Malazgirt Savaş Alanı Kazılarına Akademisyenlerden Yoğun İlgi

Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılan Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi kapsamında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına 35 akademisyen katıldı. Projenin bilimsel danışmanı Prof. Dr. Adnan Çevik, kazıların hem yeni bilgilere ulaşmayı sağladığını hem de tarihe ışık tuttuğunu belirtti. Akademisyenler ise Malazgirt Savaşı'nın yaşandığı bölgede bulunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

01.07.2024 14:57
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Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti amacıyla yürütülen proje kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesine gelen akademisyenler, kazı yapılması planlanan alanları gezdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik'in bilimsel danışmanlığını yaptığı "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" kapsamında bu yıl da kazı çalışması yapılacak.

Çevik'in öncülüğünde ilçeye gelen 35 akademisyen, ilçedeki yeni kazı alanlarını dolaştı.

Akademisyenlere proje hakkında bilgi veren Çevik, Malazgirt'in tarih açısından büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

İlçede çok önemli bir projenin yürütüldüğünü belirten Çevik, "Burada yapılan kazılar hem bilimsel anlamda yeni bilgilere ulaşmamızı sağlıyor hem de tarihimize ışık tutuyor. Akademisyenlerin projeye ilgisi arttı. Elde edilen bulgular tarihimize önemli katkılar sağlayacak." diye konuştu.

Akademisyenler ise Malazgirt Savaşı'nın yaşandığı bölgede bulunmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malazgirt Savaş Alanı Kazılarına Akademisyenlerden Yoğun İlgi - Son Dakika

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