Malazgirt Savaş Alanında Ok Uçları Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malazgirt Savaş Alanında Ok Uçları Bulundu

27.06.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" kapsamında yürütülen kazı çalışmaları yedinci yılında da devam ediyor - Projenin bilimsel danışmanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik: - "Bu yıl bizi heyecanlandıran en önemli gelişme, bu alan içinde döneme ait ok uçlarına da rastlamamız oldu. Bunun bizim için çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Yeni açacağımız mezarlarla, savaşla bu gömü alanının ilişkisini somutlaştırmayı umuyoruz"

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti amacıyla yürütülen proje kapsamında, "Selçuklu Şehitliği" olduğu değerlendirilen bölgede yapılan kazılarda döneme ait ok uçları bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün desteği, Ahlat Müze Müdürlüğü ve Muş Alparslan Üniversitesinin işbirliğiyle 2020 yılında başlatılan "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" yedinci sezonunda devam ediyor.

Farklı üniversitelerden Muş'a gelerek kazı çalışmalarına katılan arkeolog, antropolog, sanat tarihçisi ve tarihçilerden oluşan 44 kişilik uzman ekip, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik'in bilimsel danışmanlığında, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Malazgirt Savaşı'nın izini sürüyor.

Üç dönemdir aynı bölgede çalışma yürüten uzmanlar, "Selçuklu Şehitliği" olduğu değerlendirilen ilçe merkezine 7,5 kilometre uzaklıktaki Afşin Mahallesi'nde 18 mezarın daha açılması için arkeolojik kazı çalışmalarına başladı.

Prof. Dr. Çevik, AA muhabirine, Malazgirt Savaşı'nın geçtiği alanı tespit etmeye dönük çalışmaların yedinci yılında olduklarını söyledi.

Malazgirt'te şanlı zaferin izini sürdüklerini ifade eden Çevik, şöyle konuştu:

"Sadece 26 Ağustos'u değil, 22'sinden 28'ine kadarki sürecin bütün aşamalarını tespit etmeye çalışıyoruz. Çevre ve ot temizliği çalışmalarımızı bitirdik ve arkeolojik kazılarımıza başladık. Selçuklu Mezarlığı olduğunu, yani savaşta Selçuklu şehitlerinin gömülmüş olabileceğini tahmin ettiğimiz alandayız. Burası bizim için çok önemli bir mevki. Son 3 yıldır bu bölgedeki kazılardaki radyokarbon örnekleri bize 11 ve 12. yüzyılı veriyor. 11. yüzyıl savaşımızın geçtiği yüzyıl."

"Buranın savaşla ilgisini kurmamız gerekiyor"

Kazı çalışmalarında 52'ye yakın mezarın açıldığını belirten Çevik, şu bilgileri verdi:

"Bu sayıyı 100'e tamamlamayı hedefliyoruz. Burada bir jeoradar ve jeofizik uygulaması yaptık. Bir hafta boyunca bu alanı taradık, yer altını görüntüledik. Her bölgeyi kazmak yerine, jeoradar raporlarını ve çıplak gözle yaptığımız gözlemleri, geniş mezar mimarisi yapısı gösteren alanlarla örtüştürerek değerlendirdik. Bu yıl belirlediğimiz üç alanın ilkinde kazılara başladık. Bu alanda 18'e yakın mezar görülüyor. Kapaklarına kadar ineceğiz. Yedinci yılında biz buranın gömü geleneğini tamamen anladık diyebiliriz. Tabii buranın savaşla ilgisini kurmamız gerekiyor. 100 yıl olarak kuruyoruz ama doğrudan savaşa ait şehitler burada mı? Bu da biraz travmatik ölüm izi, savaşa ait objelerin de aynı zamanda burada belirlenmesiyle ortaya çıkacak."

Savaş alanı arkeolojisinde iki buluntunun savaş alanının tespit edilmesini netleştiren unsurlar olduğunu vurgulayan Çevik, şöyle devam etti:

"Birincisi savaşa ait metal objeler, ok uçları ve mızrak gibi buluntular. İkincisi ise insan kayıpları. Bu ikisinin aynı alanda ortaya çıkması bizim için çok değerli. Bu alanda daha önceki çalışmalarımızda savaşa ait metal objelere rastlayamamıştık. Bu yıl bizi heyecanlandıran en önemli gelişme, bu alan içinde döneme ait ok uçlarına da rastlamamız oldu. Bunun bizim için çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Yeni açacağımız mezarlarla, savaşla bu gömü alanının ilişkisini somutlaştırmayı umuyoruz. Açtığımız mezarların tamamı, kadınlar da dahil olmak üzere, 11 ve 12. yüzyıla tarihleniyor. Radyokarbon sonuçlarının ortaya koyduğu veri bu. Bu yıl açacağımız mezarlarla bir taraftan da alanın sınırlarını belirliyoruz. Açacağımız mezarlarda 80 santimetre ile 1 metre derinlikte kapak taşlarına ulaşıyoruz."

Söz konusu alanın bir Müslüman mezarlığı olduğunu ve savaşın geçtiği alanı gören bir mevkide yer aldığını dile getiren Çevik, "Ayrıca Çivikan Dere dediğimiz bir su kaynağı da burada yer alıyor. Tarihi kaynaklarda anlatılan savaş tasvirlerine en uygun mevkilerden biri burası. Burada özellikle ısrar etmemizin temel nedeni de bu. Başka alanlarda da insan kayıplarına ilişkin mezarlar açıyor ve tespit ediyoruz ancak buranın 11. ve 12. yüzyıla tarihlenmesi ve üçüncü yılda da aynı tarih aralığını vermeye devam etmesi, buranın savaşa ait bir şehitlik olduğunu düşündürüyor. Daha sonrasında ise ilk Türk-İslam yerleşiminin bu alandan başlamış olabileceğini tahmin ediyoruz. Bunu somut verilerle belgelemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Malazgirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malazgirt Savaş Alanında Ok Uçları Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale açıklarında “şeytan vatozu“ kamerada Gören gözlerine inanamadı Çanakkale açıklarında "şeytan vatozu" kamerada! Gören gözlerine inanamadı
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum
Sokak çetelerine operasyon: 5’i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı Sokak çetelerine operasyon: 5'i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı
İzmir’de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama İzmir'de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama
Trump’ın Türkiye’ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla’dan yeni hamle Trump'ın Türkiye'ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla'dan yeni hamle
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi

11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
10:55
Kapılar açılınca resmen hücum ettiler Neredeyse birbirlerini ezeceklerdi
Kapılar açılınca resmen hücum ettiler! Neredeyse birbirlerini ezeceklerdi
10:49
YKS’de hatalı sorular var iddiası ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?
09:55
3 günde 2 büyük acı Soner Arıca’dan dayısı Kadir İnanır’a yürek burkan veda
3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda
09:44
Dünya Kupası sonrası bomba iddia Milli Takım’da Hakan-Orkun krizi
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi
07:19
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 11:48:08. #7.13#
SON DAKİKA: Malazgirt Savaş Alanında Ok Uçları Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.