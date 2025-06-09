Malazgirt\'te Bayram Ziyareti ve Birlik Mesajları

Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Altın, Kurban Bayramı dolayısıyla DEM Parti İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

Bayramlaşma programı kapsamında beraberinde İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle DEM Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Altın, burada DEM Parti İlçe Başkanı Kaya Kadan ve partililerce karşılandı.

Altın, burada yaptığı konuşmada, Malazgirt'in Sultan Alparslan'ın 1071'de Anadolu'nun kapılarını açtığı ve kardeşliğin temellerini attığı kutlu topraklar olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Altın, şunları kaydetti:

"1071'den bu yana Türk, Kürt, Arap ve Çerkez ile bu topraklarda bin yıldır omuz omuza yaşıyoruz. Aynı ekmeği paylaştık, aynı acıya gözyaşı döktük, aynı zaferlere sevindik. Bugün Malazgirt'te verdiğimiz bu görüntü, sadece bir ziyaret değil aynı zamanda milletimizin ortak vicdanına seslenen bir çağrıdır. Bu birliğin ve kardeşliğin ebediyen sürmesini diliyoruz. Artık çocuklarımızın silah sesleriyle değil, kuş sesleriyle uyanacağı bir Türkiye istiyoruz."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren DEM Parti İlçe Başkanı Kadan ise "Bu coğrafyada her sesin, her rengin birlikte yaşaması mümkün. Bu ziyaret halklarımız arasında daha güçlü köprüler kurmak için umut verici. Bayramlar, kırgınlıkların sona erdiği, yeni başlangıçların yeşerdiği zamanlardır." dedi.