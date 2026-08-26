Malazgirt'te Olay Yeri İnceleme Ekipmanları Tanıtıldı - Son Dakika
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Malazgirt'te Olay Yeri İnceleme Ekipmanları Tanıtıldı

Malazgirt\'te Olay Yeri İnceleme Ekipmanları Tanıtıldı
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Malazgirt Zaferi etkinliklerinde jandarma ekipleri, olay yeri inceleme ekipmanlarını sergiledi.

İBRAHİM YALDIZ/NEVZAT UMUT UZEL - Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında jandarma ekiplerinin suçların aydınlatılmasında kullandığı olay yeri inceleme ekipmanları ziyaretçilere tanıtıldı.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda Muş İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi tarafından açılan stantta, olay yerindeki delillerin tespit edilmesi, incelenmesi ve kayıt altına alınmasında kullanılan teknik ekipmanlar sergilendi.

Görevliler, stantı ziyaret edenlere farklı ışık kaynakları ve inceleme cihazlarının kullanım alanları ile olay yerinde delillerin bilimsel yöntemlerle nasıl tespit edilip toplandığı hakkında bilgi verdi.

Son teknoloji ürünü olay yeri inceleme ekipmanları, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

"Adaletin tecelli etmesine katkı sağlıyoruz"

Jandarma Astsubay Üstçavuş İsmail Gökdağlar, AA muhabirine, İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi olarak Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tanıtım stantı açtıklarını söyledi.

Olay yeri inceleme timi olarak meydana gelen olaylara, adli makamların talepleri doğrultusunda 7/24 esasına göre müdahale etmek üzere görev yaptıklarını belirten Gökdağlar, şunları kaydetti:

"Olay yeri incelemenin amacı, olay yeri ile fail ve mağdur arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaracak delilleri tespit ederek elde edilen bulgular doğrultusunda suçun aydınlatılmasını ve adli makamların doğru karar vermesini sağlamak amacıyla olay yerini kayıt altına almaktır. Bunu sağlarken gelişmiş olay yeri inceleme malzeme ve teçhizatlarından faydalanmaktayız. Olay yeri inceleme timi olarak suçun aydınlatılması ve faillerin kimliklerinin tespiti amacıyla olay yerinin muhafazasını sağlamak, bilimsel yöntemlerle olay yerini sistematik bir şekilde incelemek, elde edilen bulguları usulüne uygun olarak toplayıp ilgili kriminal laboratuvarlara göndermek suretiyle adaletin tecelli etmesine katkı sağlıyoruz."

"Yerli silahlarımızı ve robotları görme fırsatı buldum"

İlk kez jandarma stantını gezdiğini anlatan Betül Emre de "Burada çok güzel etkinlikler var. Jandarmayla ilgili daha önce bilmediğim şeyleri öğrendim. Özellikle olay yeri inceleme çalışmaları hakkında ilk kez bilgi aldım. Kullanılan mavi ve sarı ışıkları, farklı inceleme ekipmanlarını ilk kez gördüm. Görevliler çok güzel bilgilendirme yaptı. Etrafı biraz daha gezerek farklı bilgiler öğrenmeye çalışacağım. Buraya geldiğim için çok mutluyum." dedi.

Ziyaretçilerden Berfin Aysel ise Malazgirt Zaferi etkinliklerine daha önce katıldığını ifade ederek, "Bu alana oldukça ilgiliyim. Jandarmanın diğer stantlarını da gezdim. Yerli silahlarımızı ve robotları görme fırsatı buldum. Çok güzeldi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malazgirt'te Olay Yeri İnceleme Ekipmanları Tanıtıldı - Son Dakika

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