Malazgirt Zaferi 955. Yıl Etkinlikleri - Son Dakika
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Malazgirt Zaferi 955. Yıl Etkinlikleri

Malazgirt Zaferi 955. Yıl Etkinlikleri
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Malazgirt, 955. Malazgirt Zaferi için etkinliklerle dolu bir gün yaşadı. Geleneksel sporlar ve eğlencelerle katılımcılar keyifli anlar geçirdi.

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşlar ve çocuklar, gün boyunca düzenlenen farklı programlara katılarak keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikler kapsamında İçişleri Bakanlığı Polis Bandosu konser verirken, Jandarma Helikopter Üzüm Salkımı gösterisi gerçekleştirildi.

Etkinlik alanında oluşturulan okçuluk deneyim alanı ile çocuklar ve yetişkinler için hazırlanan at binme alanı da ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından çocuklara yönelik etkinliklerin yanı sıra şişme oyun parkuru, voleybol, futbol, badminton, masa tenisi, langırt, golf, halat çekme ve matrak etkinlikleri düzenlendi.

Gün boyunca devam eden etkinliklerde vatandaşlar ve çocuklar hem geleneksel spor dallarını deneyimledi hem de çeşitli aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.

Malazgirt Zaferi'nin tarihi ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Dirayet Özova, AA muhabirine, atalarından kalan okçuluk sporunu yaymaya çalıştığını söyledi.

Özova, "Biz buraya dedelerimizden kalan okçuluk faaliyetlerini yaşatmak için geldik. Okçuluk faaliyeti çok güzel bir faaliyet. Ruh sağlığına, beden sağlığına, güçlü ve dinç kalmaya çok iyi geliyor. Çok güzel bir spor." dedi.

İki gündür etkinliklere katıldığını söyleyen Hebun Şancı ise "Öncelikle etkinlikler çok güzel geçiyor. At yarışları oluyor, ok atıyoruz. Çok eğlenceli ve güzel geçiyor." diye konuştu.

Kazakistanlı olduğunu ve 2 yıldır Malazgirt'te yaşadığını belirten Filiz Gönül da "İki gündür kutlamalara geliyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte çok güzel ve çok heyecanlı geçiyor. Jandarmanın Çelik Kanatları gösterisini izledik, SOLOTÜRK'ü izledik. Hepsi çok gurur vericiydi. Burada ok attık, atlara bindik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Malazgirt, Kültür, Güncel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malazgirt Zaferi 955. Yıl Etkinlikleri - Son Dakika

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