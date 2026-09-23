Malezya, 2030'a kadar 122 milyar dolarlık yarı iletken yatırımı çekmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Malezya, 2030'a kadar 122 milyar dolarlık yarı iletken yatırımı çekmeyi hedefliyor

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 2030'a kadar 122 milyar dolarlık yarı iletken yatırımı çekmeyi ve 60 bin mühendise ileri beceri kazandırmayı hedeflediğini bildirdi. Enver, Şanghay'daki fuarda TVET 2.0 reformunun yapay zeka ve yarı iletkene geçişi hızlandırdığını söyledi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin izlediği "Ulusal Yarı İletken Stratejisi" kapsamında 2030 yılına kadar 500 milyar ringgit (122 milyar dolar) tutarında yarı iletken yatırımı çekmeyi hedeflediğini bildirdi.

New Straits Times gazetesinin haberine göre Enver, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen "The WorldSkills Shanghai 2026 Expo" fuarındaki konuşmasında ülkesinin izlediği teknik ve mesleki eğitim reformu politikalarına değindi.

Malezya'nın "TVET 2.0" olarak bilinen reformunun sanayi ile eğitim kurumlarını birbirine yakınlaştırdığını kaydeden Enver, bu programın yapay zeka, yarı iletkenler ile yenilenebilir enerji alanlarına geçişi hızlandırdığını belirtti.

Enver, ülkesinin izlediği "Ulusal Yarı İletken Stratejisi" kapsamında 2030 yılına kadar 500 milyar ringgit (122 milyar dolar) tutarında yarı iletken yatırımı çekmeyi ve 60 bin yüksek mühendise ileri beceriler kazandırmayı hedeflediğini söyledi.

Malezya'nın Güneydoğu Asya bölgesinde iş gücünü daha yeşil ekonomilere hazırlamak amacıyla bölgesel bir "yeşil istihdam" gündemine öncülük ettiğini kaydeden Enver, ülkesinin Çin ile mevcut kapsamlı stratejik ortaklığının da teknik ve mesleki eğitim alanındaki fırsatları artırdığını dile getirdi.

Enver, şu ifadeleri kullandı:

"Modern bir ekonomi, yarı iletken üretim hattının işlemesini sağlayan veya elektrikli araç fabrikasının takvime uygun ilerlemesine katkıda bulunan teknisyenler olmadan işleyemez. Bu değişim hızı, herhangi bir müfredatın yeniden yazılma süresinden çok daha hızlı. Endüstrilerin güçlü bir varlık göstermesini ve insanlara iyi iş imkanları sunmasını istiyoruz."

Kaynak: AA
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