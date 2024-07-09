Malezya, BRICS'e partner ülke olarak katılabileceğini açıkladı

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin, üye ülkelerle geliştirdiği ilişkiler sayesinde BRICS'e "partner ülke" olarak katılabileceğini bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre Başbakan Enver, Malezya Parlamentosunda (Dewan Rakyat) ülkesinin BRICS'e katılımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Üye ülkelerle olan iyi ilişkileri sayesinde BRICS'e "partner ülke" olarak katılabileceklerini açıklayan Enver, başvuru sürecinin zaman alabileceğini söyledi.

BRICS'e katılmanın Malezya'nın dış politikalarıyla çelişmediğine işaret eden Enver, bunun, ülkenin ticaret ve ihracatını artıracağını ve ekonomik dayanıklılığını da güçlendireceğini vurguladı.

Ekonomik gücün artık sadece ABD'nin elinde olmadığını ifade eden Enver; Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) BRICS'e katılımıyla grubun toplam nüfusunun 3,54 milyara ulaştığını ve bunun da dünya nüfusunun yüzde 45'ini oluşturduğuna dikkati çekti.

Enver, BRICS'in dünyanın ekonomik gücü olabileceğini ve bunun uzun vadede Malezya'nın ekonomik büyümesine katkıda bulunacağının altını çizdi.

BRICS'in oluşumu

Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, bu yıl da Mısır, Etiyopya, İran ve BAE'nin katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.

30 ülkenin daha katılmaya hazır olduğu BRICS, küresel ekonomide önemli konuma sahip ve dünya düzeninde alternatif birlik olma yolunda ilerliyor.

Ekonomi ağırlıklı BRICS, gelişmekte olan ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin hakimiyetine direnç gösteren devletlere uluslararası konularda daha fazla temsil ve söz hakkının verilmesi hedefini de güdüyor.