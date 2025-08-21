Malezya'da Askeri Jet Yangınla Düştü

Malezya'nın Pahang eyaletinde kalkıştan kısa süre sonra alev alan Hava Kuvvetlerine ait askeri jetin düştüğü belirtildi.
Malezya merkezli The Star gazetesinin haberine göre, sosyal medyada paylaşılan videolarda, askeri jetin alev aldığı görüldü.
Malezya Kraliyet Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Pahang'ın Kuantan kentinde yerel saatle 21.05 sularında F/A-18D Hornet model askeri jetin Sultan Ahmed Şah Havalimanı'ndan kalkışından kısa süre sonra alev aldığı belirtildi.
Detaylara yer verilmeyen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Bernama haber ajansına göre, düşen uçaktaki pilotlar fırlatma sistemiyle kurtuldu.
