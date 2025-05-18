Malezya\'da Dev Pandalara Veda Töreni

KUALA LUMPUR, 18 Mayıs (Xinhua) -- Malezya'daki Negara Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan dev panda çifti Xing Xing ve Liang Liang için cumartesi günü veda töreni düzenlendi.
Çin'de daha önce Fu Wa ve Feng Yi isimleriyle bilinen dev pandalar, 18 Mayıs'ta Çin'e geri dönecek.
Panda çifti, 21 Mayıs 2014 tarihinde Malezya'ya gelmişti.
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