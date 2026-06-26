Malezya'da Hibrit Çalışma Düzeni Başlıyor

Malezya'da memurların haftada 2 gün evden çalışmasını öngören hibrit çalışma düzenine geçilecek.

Yerel Malay Mail gazetesinin Kamu Hizmeti Departmanı (PSD) açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Bakanlar Kurulu konuya ilişkin karar aldı.

Buna göre, memurlar, 1 Ağustos'tan itibaren Hibrit Çalışma Günü uygulamasına geçecek ve haftanın 2 günü evden veya onaylanan bir çalışma noktasından, 3 gün ise ofisten çalışacak.

Söz konusu uygulamanın, çalışma kültürünü modernize etmeyi amaçlayan kapsamlı kamu hizmeti reform gündeminin parçası olduğu belirtildi.