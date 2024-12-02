Malezya'da Muson Yağmurları 6 Can Aldı

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Malezya'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya çıktığı bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar, Kelantan eyaleti başta olmak üzere birçok bölgede etkisini sürdürüyor.

Yetkililer, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı, aşırı yağışların 7 eyalette sel ve toprak kaymalarına neden olduğunu, 152 bini aşkın kişinin güvenli bölgelere nakledildiğini bildirmişti.

Kasımda başlayıp marta kadar sürebilen muson yağmurları sebebiyle Malezya'nın birçok bölgesinde yaygın olarak sel ve toprak kaymaları meydana geliyor.