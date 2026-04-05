Malezya'da Yaban Hayvanı Kaçakçılığı Operasyonu

05.04.2026 12:07
Malezya'da yapılan operasyonda 9,12 milyon dolarlık koruma altındaki yaban hayvanı organları ele geçirildi.

Malezya'da yetkililer, kaçakçılara yönelik operasyonda koruma altındaki yaban hayvanlarına ait yaklaşık 36,8 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 9,12 milyon dolar) değerinde organ ele geçirdi.

Malay Mail'in haberine göre, Malezya Yaban Hayatı ve Ulusal Parklar Birimi (Perhilitan) Direktörü Abdul Kadir Abu Hashim, yaptığı açıklamada "kara borsaya ayrıldığı" değerlendirilen yaban hayvanlarına ait vücut parçalarını ele geçirmek için Johor eyaletinde baskın düzenlendiğini belirtti.

Abdul Kadir, operasyon kapsamında yaklaşık 9,12 milyon dolar değerinde koruma altındaki yaban hayvanlarına ait organ ele geçirildiğini ifade etti.

Operasyonda 602 piton safra kesesi, 420 ayı safra kesesi, kaplanlar ile primatlara ait olduğu düşünülen çok sayıda sıkıştırılmış vücut parçası, 191 piton parçası ve çok sayıda telefon ele geçirildi.

Vietnamlı bir kişi gözaltına alınırken ülkenin "en büyük yaban hayatı kaçakçılığı baskını" olarak nitelendirilen operasyona ilişkin soruşturma sürüyor.

Malezya'da, bu tür hayvanların vücut kısımlarını bulunduranlar ve kaçakçılığını yapanlara 1 milyon Malezya ringgiti veya 15 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Yaban hayvanlarına ait parçalar, genellikle geleneksel tıp veya egzotik eşya yapımında kullanılıyor. Özellikle Asya ülkelerine satılan hayvan parçalarından büyük kar elde ediliyor.

Kaynak: AA

Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı Bir zamanlar servet kazanıyordu Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı! Bir zamanlar servet kazanıyordu
CHP, Özkan Yalım’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu

10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:43
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
