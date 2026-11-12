Malezya'da yapışık prematüre ikiz erkek bebekler Kota Kinabalu'da ameliyatla ayrıldı - Son Dakika
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Malezya'da yapışık prematüre ikiz erkek bebekler Kota Kinabalu'da ameliyatla ayrıldı

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Malezya'nın Kota Kinabalu kentinde Sabah Kadın ve Çocuk Hastanesinde Pygopagus tipi prematüre yapışık ikiz erkek bebekler, disiplinler arası cerrahların ameliyatıyla ayrıldı. Ortak bağırsak ve idrar sistemleri ayrıldı; bebekler yakın gözlem ve özel bakım altında.

Malezya'da bel bölgesinden birbirine yapışık, prematüre ikiz erkek bebekler, disiplinler arası cerrahların yaptığı operasyonla birbirinden ayrıldı.

New Straits Times gazetesinin haberine göre, Kota Kinabalu kentinde Sabah Kadın ve Çocuk Hastanesinde, "Pygopagus" tipi prematüre ikiz erkek bebekler ameliyat edildi.

Çocuk cerrahları, ikizlerin ortak bağırsak ve idrar sistemlerini birbirinden ayırdıktan sonra pelvik tabanlarını yeniden yapılandırdı.

Beyin ve sinir cerrahları da omurilik fonksiyonlarını ve bacak hareket kabiliyetini korumak amacıyla, sakrum bölgesinde sinir ayırma işlemleri gerçekleştirdi.

Ameliyata Tunku Azizah Hastanesi ve Sarawak Genel Hastanesinden uzmanlar da destek verdi.

Prematüre ikiz erkek bebekler, disiplinler arası cerrahların yaptığı karmaşık ameliyatla birbirinden ayrıldı.

Sabah Kadın ve Çocuk Hastanesinden yapılan açıklamada, "Bu denli kısa bir süre içinde, oldukça karmaşık iki ayırma ameliyatının başarıyla gerçekleştirilmiş olması, yerel tıbbi ekiplerimizin olağanüstü özverisini, inisiyatif alma becerisini ve klinik yetkinliklerini gözler önüne sermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bebeklerin yakından gözlem altında tutulduğu ve özel bir bakım sürecine dahil edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
MalezyaSağlıkGüncelÇocukDünyaSon Dakika

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