Malezya'dan Tayland-Kamboçya İçin Ateşkes Talebi - Son Dakika
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Malezya'dan Tayland-Kamboçya İçin Ateşkes Talebi

24.07.2025 19:45
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Enver İbrahim, Kamboçya ve Tayland liderlerinden ateşkes ve diyalog isteyerek olumlu sinyaller aldı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai'nin ateşkes konusunda olumlu sinyaller verdiğini ve süreci değerlendirmeye açık olduklarını belirtti.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Enver, Kamboçya ve Tayland liderleriyle görüştüğünü bildirdi.

Enver, görüşmelerinde, Malezya'nın iki ülkenin sınırında artan gerilimden derin endişe duyduğunu dile getirdiğini aktararak, her iki liderden "daha fazla çatışmanın önlenmesi ve barışçıl diyalogla diplomatik çözüme alan açılması" için derhal ateşkes ilan edilmesi talebinde bulunduğunu bildirdi.

Manet ve Wechayachai'nin bu yönde olumlu sinyaller verdiğini belirten Enver, iki ülkenin süreci değerlendirmeye açık olmalarını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Enver, Malezya'nın bu süreci desteklemeye ve kolaylaştırmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "ASEAN'ın (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) gücünün dayanışmasından kaynaklandığına ve barışın daima ortak ve sarsılmaz tercihimiz olması gerektiğine yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin Tayland ile sınır sorunlarının çözümü için Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvurduklarını bildirmişti.

Tayland-Kamboçya sınır hattındaki Khmer Tapınağı yakınlarında sabah çıkan çatışmada 12 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Enver İbrahim, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Kamboçya, Tayland, Malezya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya'dan Tayland-Kamboçya İçin Ateşkes Talebi - Son Dakika

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