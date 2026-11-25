Malezya, ABD'li teknoloji şirketi Google'a sahip olduğu YouTube platformundaki "zararlı içeriklere karşı yeterli önlem almadığı" gerekçesiyle yaklaşık 145,8 milyon dolarlık 2 ayrı dava açıldığını bildirdi.

Bernama ajansının haberine göre, Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonundan (MCMC), Google'a yönelik atılan hukuki adımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Google'a yaklaşık 145,8 milyon dolarlık 2 ayrı dava açıldığı bildirildi.

İlk davanın, Google'ın çevrim içi kumar ve dolandırıcılık dahil binlerce "zararlı içerik konusunda yasal yükümlülüklerini ve lisans koşullarını ihlal ettiği" iddialarını kapsadığı belirtildi.

Açıklamada ikinci davanın ise "Papagomo" olarak bilinen Wan Muhammad Azri Wan Deris tarafından YouTube'da yeniden yayımlanan içeriklere ilişkin yasaların gerektirdiği adımların atılmadığı iddialarını konu aldığı aktarıldı.

Ayrıca, söz konusu davaların başta çocuklar olmak üzere halkı çevrim içi zararlardan koruma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.