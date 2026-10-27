Malezya, Myanmar'a geri gönderilen 300 kişi için gözaltı iddiasına açıklama isteyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Malezya, Myanmar'a geri gönderilen 300 kişi için gözaltı iddiasına açıklama isteyecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya, ülkelerine geri gönderilen 300 Myanmar vatandaşının ordu tarafından gözaltında tutulduğu iddiasına ilişkin Myanmar'dan açıklama isteyecek. Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, hâlâ gözaltında tutulduklarına dair haberler varsa açıklama isteneceğini belirtti.

Malezya hükümeti, ülkelerine geri gönderilen yüzlerce Myanmar vatandaşının ordu tarafından gözaltına alındığına dair iddialara ilişkin Myanmar'dan açıklama isteyeceğini bildirdi.

Free Malaysia Today'in haberine göre, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, ülkelerine geri gönderilen yüzlerce vatandaşın Myanmar ordusu tarafından gözaltına alındığına dair iddialar üzerine Malezya'nın Myanmar'dan konuya ilişkin açıklama isteyeceğini belirtti.

Muhammed, "Hala 300 kişinin gözaltında tutulduğuna dair haberler varsa, Myanmar hükümetinden bir açıklama isteyeceğiz." ifadesini kullandı.

Myanmar'ın söz konusu kişilerin güvenliğini garanti ettiğini belirten Muhammed, Malezya'nın Myanmar'daki maslahatgüzarından bu iddiaları araştırmasını isteyeceğini ekledi.

İkili bir geri dönüş ve kayıt girişimi kapsamında, 4 Ekim'de 1476 Myanmar vatandaşının Yangon şehrine ulaştığı bildirilirken, bu girişimin ikinci aşamasında 3 bin 524 kişinin daha ülkelerine gönderilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
PolitikaMyanmarMalezyaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Archie Brown’dan Abdülkerim Bardakcı’ya olay sözler: Kadın gibi... Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...
Bakan Gürlek duyurdu 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var Bakan Gürlek duyurdu! 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı O anlar kamerada Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
13:01
Fenerbahçe’de ıslıklanıyordu Yeni takımında şov yapıyor
Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor
12:19
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
12:12
Antalya’da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı
Antalya'da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı
11:31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
11:14
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
11:00
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 13:07:38. #.0.3#
SON DAKİKA: Malezya, Myanmar'a geri gönderilen 300 kişi için gözaltı iddiasına açıklama isteyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei