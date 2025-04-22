Malezya ve Çin İşbirliği Fırsatlarını Artırıyor

KUALA LUMPUR, 22 Nisan (Xinhua) -- Malezya Plantasyon ve Emtia Bakan Yardımcısı Chan Foong Hin, Malezya ve Çin arasındaki endüstriyel işbirliğinin ortak kalkınma için yeni fırsatlar sunduğunu belirterek, Çin'in gelişen pazarının Malezya'nın palm yağı endüstrisinin gelecekteki gelişiminde kritik bir rol oynadığını söyledi.

Chan Xinhua'ya kısa süre önce verdiği röportajda, iki ülkenin sık sık üst düzey temaslarda bulunarak daha güçlü ticari faaliyetleri teşvik ettiğini ve birçok sektörde yeni başarılar elde edildiğini kaydetti.

Çin'i kapsamlı şekilde gezme fırsatı bulduğunu ve ülkenin mega kentlerinin ötesinde henüz değerlendirilmemiş büyük bir potansiyel barındırdığını belirten Chan, "Çin'in orta ve batı bölgelerinde muazzam pazar fırsatları olduğuna inanıyoruz" dedi.

Chan, "Bu yılın ilerleyen aylarında, yerel endüstrilere hitap eden katma değerli palm yağı ürünlerine yönelik işbirliklerini araştırmak üzere Çin'in güneybatısındaki Chengdu ve Chongqing'i ziyaret etmeyi planlıyorum" ifadelerini kullandı.

İstatistikler, 2024 yılında ikili ticaret hacminin 212 milyar ABD dolarıyla tarihi bir zirveye ulaştığını ve Çin'in üst üste 16 yıldır Malezya'nın en büyük ticaret ortağı olduğunu gösteriyor.

Çin'in Malezya palm yağı için en önemli pazarlarından biri olduğunu kaydeden Chan, 2024 yılında Malezya'nın Çin'e palm yağı ihracatının 10,57 milyar ringgite (yaklaşık 17,4 milyar dolar) ulaştığını ve bunun Malezya'nın Çin'e yaptığı emtia ihracatının yarısından fazlasını oluşturduğunu söyledi.

Çin pazarındaki yeni eğilimlerin işbirliği fırsatlarını artırdığını belirten Chan, palm yağının geleneksel gıda kullanımından biyoenerji, kimyasallar ve diğer üst düzey endüstriyel uygulamalara doğru evrildiğini vurguladı.