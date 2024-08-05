Malezya'ya Çinli turistlerin sayısı yüzde 194 arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malezya'ya Çinli turistlerin sayısı yüzde 194 arttı

Malezya\'ya Çinli turistlerin sayısı yüzde 194 arttı

Malezya Turizm, Sanat ve Kültür Bakanı Tiong King Sing, Çin'den Malezya'ya gelen ziyaretçi sayısının geçen yıla göre yüzde 194 arttığını açıkladı. Bu artışın vizesiz seyahat düzenlemeleriyle bağlantılı olduğunu belirten Bakan, havayolu şirketlerine daha fazla bağlantı ve seçenek sunmaları çağrısında bulundu.

05.08.2024 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KUALA LUMPUR, 5 Ağustos (Xinhua) -- Malezya Turizm, Sanat ve Kültür Bakanı Tiong King Sing, Ocak ile Mayıs ayları arasında Çin'den Malezya'ya gelen ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 194 artışla 1.185.050'ye ulaştığını söyledi.

Bakan yaptığı açıklamada, bu artışı iki ülke arasında vizesiz seyahat düzenlemelerinin uygulanmasına bağladı.

Bakan ayrıca havayolu şirketlerinin, Malezya ile çeşitli ülkeler arasındaki bağlantılarını genişletmelerini ve dünya çapında yolcular için daha fazla kolaylık ve seçenek sunarak bir kazan-kazan durumu yaratmalarını istedi.

Malezya geçen yıl 1 Aralık'tan itibaren Çin vatandaşları için uygulamaya koyduğu 30 günlük vizesiz giriş uygulamasını 2026 yılı sonuna kadar uzatmıştı.

Kaynak: Xinhua

Malezya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya'ya Çinli turistlerin sayısı yüzde 194 arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 03:37:16. #1.13#
SON DAKİKA: Malezya'ya Çinli turistlerin sayısı yüzde 194 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement