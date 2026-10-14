Malezya Yüksek Mahkemesi, Necip Rezak'ın 15 yıllık cezasını askıya almadı - Son Dakika
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Malezya Yüksek Mahkemesi, Necip Rezak'ın 15 yıllık cezasını askıya almadı

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Malezya Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan Necip Rezak'ın 1MDB davasında verilen 15 yıllık hapis cezasının askıya alınması talebini reddetti. Mahkeme, temyiz sürecinde özel koşullar kanıtlanmadığını, suçların ağırlığı ve kamu yararının başvurunun kabulüne ağır bastığını belirtti.

Malezya'da Yüksek Mahkeme, 1MDB yolsuzluk skandalına ilişkin görülen davada, 4 ayrı "yetkiyi kötüye kullanma" ve 21 ayrı "kara para aklama" dosyasından suçlu bulunan ve 15 yıl hapis cezası verilen eski Başbakan Necip Rezak'ın, bu cezasının askıya alınması talebini reddetti.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, Yüksek Mahkeme Yargıcı Noor Ruwena Md Nurdin, Necip'in 15 yıllık hapis cezasının askıya alınmasına ilişkin yaptığı talebe dair kararını açıkladı.

Yargıç Noor, devam eden temyiz davaları süresince cezanın askıya alınmasını haklı gösterecek özel koşulları kanıtlayamadığına hükmetti.

Noor, Necip'in avukatlarının tıbbi kaygılar, hukuki meseleler ve temyiz sürecindeki gecikmelerle ilgili argümanlarına rağmen, suçların ağırlığı ve kamu yararının, başvurunun kabul edilmesine karşı daha ağır bastığını belirtti.

Malezya tarihinde "hapis cezasına çarptırılan ilk eski başbakan"

Malezya'nın en yüksek adli makamı Federal Mahkeme, Temmuz 2020'de Necip'i Malezya Kamu Kalkınma Fonunun (1MDB) yan kuruluşu SRC International'dan "zimmetine para geçirme", "görevi kötüye kullanma", "kara para aklama" ve "güveni kötüye kullanma" gibi 7 ayrı suçtan 12 yıl hapse mahkum etmişti.

Malezya Af Kurulu ise Şubat 2024'te Necip'in 12 yıl hapis cezasını 6 yıla düşürmüş ve para cezasında indirime gitmişti. Malezya Kralı Sultan İbrahim İskender, geçen ay Necip'in kalan cezasını ev hapsinde geçirmesine izin vermişti.

Necip, mahkumiyetinin Federal Mahkemece onanmasının ardından, Ağustos 2022'de Kajang Hapishanesi'nde cezasını çekmeye başladı ve "ülke tarihinin hapis cezasına çarptırılan ilk eski başbakanı" oldu.

Öte yandan, Necip Aralık 2025'te de 1MDB yolsuzluk skandalına ilişkin görülen davada, 4 ayrı "yetkiyi kötüye kullanma" ve 21 ayrı "kara para aklama" dosyasından suçlu bulunmuş ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB'den, 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Malezya, 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA
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