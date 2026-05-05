Mali'de Askeri Gözaltılar

05.05.2026 20:50
Mali'de 25 Nisan'daki saldırılarla ilgili aktif ve emekli askerler gözaltına alındı.

Mali'de 25 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı saldırılarla bağlantılı oldukları gerekçesiyle aktif görevdeki ve emekli bazı askerlerin gözaltına alındığı bildirildi.

Bamako Askeri Mahkemesinden yapılan açıklamada, 25 Nisan'da düzenlenen saldırılara yönelik soruşturma kapsamında son günlerde bir dizi gözaltı işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin saldırıların planlanması, koordinasyonu ve uygulanması süreçlerinde suç ortaklığı şüphesiyle soruşturulduğu kaydedildi.

Aktif görevdeki ve emekli bazı askerler ile ordudan ihraç sürecinde olan bazı isimlerin yanı sıra siyasi bağlantıları bulunan kişilerin dosyada yer aldığı bildirilen açıklamada, gözaltına alınanlarla ilgili işlemlerin sürdüğü ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Mali'deki eş zamanlı saldırılar

Mali'de, 25 Nisan sabahı Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM) ile Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı gruplar ortak koordineli saldırılar başlatmıştı.

Başkent Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirden yoğun silah sesleri duyulmuş, patlamalar ve çatışmalar başlamıştı.

Savunma Bakanı Sadio Camara'nın Kati'deki evine "bombalı intihar saldırısı" düzenlenmiş ve saldırıda yaralanan Camara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

FLA, ülkenin kuzeyindeki Kidal şehrinin tam kontrolünü ele geçirdiğini ve Rus Afrika Kolordusuna bağlı paralı askerler ile Malili askerlerin varılan anlaşma uyarınca şehirden ayrıldığını kaydetmişti.

Mali ordusu, saldırıların ardından başlattığı süpürme operasyonu kapsamında, Koulikoro bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

