Mali'de Goita'ya Yeniden Seçilme Hakkı

Mali'de Ulusal Geçiş Konseyi (CNT), Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya 2025'ten itibaren yeniden seçilme hakkı tanıyan yasa tasarısını oybirliğiyle kabul etti.

Devlet destekli L'Essor internet sitesinin haberine göre, CNT'nin toplam 131 üyesi, Konsey Başkanı Korgeneral Malick Diaw başkanlığında Bamako Uluslararası Konferans Merkezi'nde yapılan oturumda oy kullandı.

Yapılan oylamada, Cumhurbaşkanı Goita'ya 2025'ten itibaren yeniden seçilme hakkı tanıyan ve 5 yıllık görev süresini içeren yasa tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

Mali hükümeti, geçiş sürecini 6 Haziran 2022'de 24 ay olarak belirlemiş ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini 4 ve 18 Şubat 2024 tarihlerine planlamıştı. Ancak teknik gerekçelerle seçimlerde gecikme yaşanacağı açıklanmıştı.

CNT, daha önce 2020'de darbeyle başa geçen, 2021'de yeniden darbe yapan mevcut Cumhurbaşkanı Assimi Goita'nın 2030'a kadar görevde kalması ve siyasi partiler yasasının kaldırılması önerisinde bulunmuştu.

CNT, Mali'de 24 Mayıs 2021'deki askeri darbe sonrası mecliste yasama organı görevini yürütüyor.