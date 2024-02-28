Mali'de Otobüs Kazası: 31 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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Mali'de Otobüs Kazası: 31 Ölü, 10 Yaralı

Mali\'de Otobüs Kazası: 31 Ölü, 10 Yaralı

Mali'nin güneydoğusunda, Burkina Faso'ya gitmekte olan bir otobüsün köprüden düşmesi sonucu 31 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı. Kazanın sebebi olarak sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesi gösterildi. Mali'de yol ve araç koşullarının kötü olması nedeniyle trafik kazaları sıklıkla yaşanıyor.

28.02.2024 09:44
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BAMAKO, 28 Şubat (Xinhua) -- Mali'nin güneydoğusunda, Burkina Faso'ya gitmekte olan bir otobüsün köprüden düşmesi sonucu 31 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Mali Ulaştırma Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan yazılı açıklamada, kazanın Bagoe Nehri üzerindeki köprüde yerel saatle 17.00 civarında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, otobüsün Mali'nin güneybatısındaki Kenieba kasabasından hareket ettiği ve kazanın muhtemel sebebinin ise sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesi olduğu kaydedildi.

Mali'de yol ve araç koşullarının kötü olması nedeniyle trafik kazaları sıklıkla yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua

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