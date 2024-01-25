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Mali'deki altın madeninde çökme: 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mali'deki altın madeninde çökme: 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti

Afrika ülkesi Mali'nin güneybatısındaki Kangaba Bölgesi'nde bir altın madeni sahasında tünelin çökmesi sonucu 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti. Yerel medyada çıkan haberlere göre, kazanın meydana geldiği sırada sahada en az 200 altın arama işçisi çalışıyordu.

Mali\'deki altın madeninde çökme: 70\'ten fazla kişi hayatını kaybetti
25.01.2024 - 09:59,  Güncelleme: 10:00
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Çöken madenden çeşitli görüntüler

Afrika ülkesi Mali'nin güneybatısındaki Kangaba Bölgesi'nde bir altın madeni sahasında tünelin çökmesi sonucu 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada Çarşamba günü çıkan haberlerde, altın madeni bölgesindeki tünelin çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 73 olarak açıklanırken, kazanın meydana geldiği sırada sahada en az 200 altın arama işçisinin çalıştığı belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kangaba'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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