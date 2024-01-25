Mali\'deki altın madeninde çökme: 70\'ten fazla kişi hayatını kaybetti

Çöken madenden çeşitli görüntüler
Afrika ülkesi Mali'nin güneybatısındaki Kangaba Bölgesi'nde bir altın madeni sahasında tünelin çökmesi sonucu 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti.
Yerel medyada Çarşamba günü çıkan haberlerde, altın madeni bölgesindeki tünelin çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 73 olarak açıklanırken, kazanın meydana geldiği sırada sahada en az 200 altın arama işçisinin çalıştığı belirtildi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kangaba'dan bildiriyor.(XHTV)
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