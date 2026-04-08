Mali Hizmetler Uzmanlarından Cumhurbaşkanlığı'na Başvuru

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÜNİPERSEN, mali hizmetler uzmanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için Cumhurbaşkanlığı'na başvurdu.

(ANKARA) - Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), üniversitelerde görev yapan mali hizmetler uzmanlarının; statü, sınıf, kariyer, tazminat ve ek ödeme kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı'na başvuruda bulunduklarını açıkladı.

ÜNİPERSEN'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) olarak, yükseköğretim kurumlarında görev yapan mali hizmetler uzmanlarının statü, sınıf, kariyer, tazminat ve ek ödeme kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne resmi başvurumuzu gerçekleştirdik."

7 Nisan 2026 tarihli başvurumuzda açıkça vurguladık: Üniversitelerde görev yapan mali hizmetler uzmanları, kamu mali yönetiminin asli ve kritik unsurlarından biridir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5436 sayılı Kanun çerçevesinde strateji geliştirme birimlerinde yürütülen bütçe, performans programı, muhasebe, kesin hesap, raporlama, ön mali kontrol ve danışmanlık hizmetleri; son derece ağır sorumluluk, yüksek dikkat ve uzmanlık gerektiren görevlerdir. Buna rağmen bu görevleri yürüten uzmanların mevcut özlük, sınıf ve ücret rejimi, üstlendikleri mali ve hukuki sorumluluğu karşılamaktan uzaktır.

Bu nedenle başvurumuzda; mali hizmetler alanında görev yapan uzmanların görev, yetki, sorumluluk ve meslek niteliğine uygun biçimde yeniden değerlendirilmesini; üniversitelerdeki Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarında görev dağılımı, unvan hiyerarşisi, kariyer ilerleme basamakları ve yöneticiliğe atanma ölçütleri bakımından ülke genelinde standart ve yeknesak bir yapı kurulmasını; fiilen mali sorumluluk taşıyan personelin ise bu sorumluluğa uygun tazminat ve ek ödeme rejimine kavuşturulmasını talep ettik.

ÜNİPERSEN, üniversitelerde görev yapan tüm personelin sesi ve kararlı temsilcisidir. Hangi kadroda olursa olsun personelin yaşadığı sorunları biliyor; bu sorunların yalnızca tespit edilmesiyle yetinmeyip kalıcı çözüme kavuşması için her platformda mücadelemizi sürdürüyoruz."

Açıklamada, talepler de şöyle sıralandı:

"Mali hizmetler alanında görev yapan personelin görev, yetki, sorumluluk ve meslek niteliği dikkate alınarak 657 sayılı Kanun'daki hizmet sınıfları sisteminin yeniden değerlendirilmesi; bu personele özgü ayrı bir hizmet sınıfı oluşturulması ya da en azından mesleğin kariyer niteliğini daha güçlü yansıtacak özel bir sınıflandırma rejiminin hazırlanması,"

5436 sayılı Kanun ve 5018 sayılı Kanun uyarınca üniversitelerde kurulan Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarının alt birim yapılanması, görev dağılımı, unvan hiyerarşisi, kariyer ilerleme basamakları ve yönetici kadrolarına atanma ölçütleri bakımından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda yeknesak bir çerçeve oluşturulması,

Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarında mali hizmetler fonksiyonunu yürüten birimlerde; özellikle muhasebe, bütçe, kesin hesap, raporlama ve iç kontrol süreçlerini yöneten kadrolarda, mesleki uzmanlık ve kariyer ilkesi gereği mali hizmetler uzmanları ile muhasebe yetkililiği tecrübesi bulunan personelin öncelikli değerlendirilmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması,

Fiilen muhasebe yetkilisi olarak görev yapanlar, muhasebe yetkilisi yardımcıları ve muhasebe yetkilisi sertifikasına sahip olup bu alanda görev üstlenen personel bakımından; üstlendikleri mali ve hukuki sorumluluğa uygun ek ödeme ve/veya mali sorumluluk esaslı yeni bir tazminat rejimi oluşturulması yahut mevcut rejimin bu personeli kapsayacak şekilde güçlendirilmesi,

657 sayılı Kanun'un 152'nci maddesinde özel hizmet tazminatına ilişkin düzenlemede yer alan mali hizmetler uzmanlarının; kariyer meslek niteliği, özel yarışma sınavı ve yeterlik sistemi, görev alanı ve emsal kariyer uzmanlıklarla benzerliği dikkate alınarak mevcut (i) bendi kapsamından çıkarılıp (ğ) bendi kapsamındaki kariyer uzmanlıklarla uyumlu hale getirilmesi,

Üniversitelerde görev yapan mali hizmetler uzmanları ile bakanlıklarda ve diğer merkezi idarelerde görev yapan emsal kariyer uzmanlar arasında ortaya çıkan maaş, tazminat ve diğer özlük farklarının giderilmesine yönelik mevzuat çalışması yapılması."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 15:08:49. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.