Mali Suç Örgütlerine Operasyon: 346 Gözaltı - Son Dakika
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Mali Suç Örgütlerine Operasyon: 346 Gözaltı

16.06.2026 16:26
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İçişleri Bakanlığı, mali suç örgütlerine yönelik 65 ilde operasyon düzenleyerek 346 kişiyi gözaltına aldı.

İçişleri Bakanlığı, mali suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında 346 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini ve 65 ilde operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, mali suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında 346 kişiye yönelik gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Bu kapsamda 65 ilde operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, zimmet ve irtikap, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi ve özel belgede sahtecilik, ilgili özel kanunlara muhalefet ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturma başlatıldı."

Bakan Çiftçi: "Hiçbir suç yapılanmasına göz yumulmayacak"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyona ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı.

Çiftçi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 65 ilimizde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve mali suç örgütlerine ağır darbe vurulan bu kapsamlı operasyonda görev alan kahraman polislerimizi, KOM Başkanlığımızı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin huzuruna, devletimizin kaynaklarına ve kamu düzenine kasteden hiçbir suç yapılanmasına göz yumulmayacak, suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Rabb'im kahraman güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun, başarılarını daim eylesin."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mali Suç Örgütlerine Operasyon: 346 Gözaltı - Son Dakika

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