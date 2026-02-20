Malkara'da Cinayet Şüphesi: 2 Tutuklama - Son Dakika
Malkara'da Cinayet Şüphesi: 2 Tutuklama

20.02.2026 11:11
16 yıl önceki cinayet soruşturmasında 3 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 16 yıl önce başından silahla vurulduktan sonra yakılarak öldürülen Niyazi Aslan'ın cinayeti ile ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yaptığı titiz çalışma sonucu yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 17 Temmuz 2010 tarihinde Niyazi Aslan, Doğanköy Mahallesi'nde başından silahla vurulduktan sonra yakılarak öldürülmüş halde bulundu. Cinayete ilişkin yapılan soruşturmada bir sonuç alınmayınca dosya, rafa kaldırıldı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde cinayetin aydınlatılması için dosyayı yeniden ele aldı. Jandarma, cinayet şüphelilerinin İ.A. (69), S.A. (48), Y.A. (44), H.İ.A. (67) ve Y.K. (57) olduğunu belirledi. İncelemede; şüphelilerden İ.A. ve S.A.'nın zaman içinde öldüğü anlaşıldı. Jandarma, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlediği operasyonda Y.A., Y.K. ve H.İ.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. ve Y.K. tutuklandı, H.İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Mehmet YİRUN-Murat YAYIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: DHA

