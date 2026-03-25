Malkara'da Düğün Kavgası: 3 Yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düğünde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Hacıevhat Mahallesi'ndeki düğünde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 3 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
