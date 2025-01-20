Malkara'da Kayıp Olarak Aranan Eren Karahan, Tarlada Ölü Bulundu - Son Dakika
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Malkara'da Kayıp Olarak Aranan Eren Karahan, Tarlada Ölü Bulundu

Malkara\'da Kayıp Olarak Aranan Eren Karahan, Tarlada Ölü Bulundu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaybolan 36 yaşındaki Eren Karahan, tarlada aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

20.01.2025 22:27  Güncelleme: 22:29
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TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kendisinden haber alınamayan Eren Karahan (36), tarlada aracında, başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Malkara'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Eren Karahan, iddiaya göre önceki gece arkadaşlarıyla vakit geçirmek için evden çıktı. Karahan'dan bir daha haber alamayan ailesi, ertesi gün jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatılan Karahan bir süre sonra Yaylagöne Mahallesi Tilki deresi yolu mevki üzerindeki tarlada aracında, başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Yanında tabanca da bulunan Karahan'ın cansız bedeni Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Malkara'da Kayıp Olarak Aranan Eren Karahan, Tarlada Ölü Bulundu - Son Dakika

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