Malkara'da Tanker Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malkara'da Tanker Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

24.03.2026 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen tanker kazasında sürücü Adem Çelikoğlu yaşamını yitirdi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde devrilen ham ayçiçeği yağı yüklü tankerin sürücüsü Adem Çelikoğlu (37), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Malkara'nın Kadıköy ile Izgar mahalleleri arasındaki altgeçit mevkisinde meydana geldi. Malkara'dan aldığı 28 ton ham ayçiçeği yağını Gaziantep'e götürmek üzere yola çıkan Adem Çelikoğlu idaresindeki 27 BBR 728 tanker, sürücüsünün kontrolü yitirmesi üzerine refüjü aşarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Adem Çelikoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çelikoğlu'nun cansız bedeni Malkara Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ve jandarma ekipleri tankerden sızan yağ nedeniyle kara yolunda önlem aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Malkara, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 23:21:21. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.