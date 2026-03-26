Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı.
Deveci Mahallesi'nde aracıyla seyir halinde olan Birol Çalıklar, yolda yaralı leylek fark etti.
Yaralı leyleği aracına alan Çalıklar, daha sonra leyleği tedavisi yapılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürdü.
Ekiplerce teslim alınan leylek, tedavi altına alındı.
Leylek, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Son Dakika › Güncel › Malkara'da Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?