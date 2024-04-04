Malta'da Myriam Spiteri Debono Cumhurbaşkanlığına Yemin Etti

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Malta'da cumhurbaşkanlığına seçilen Myriam Spiteri Debono'nun göreve başlaması dolayısıyla yemin töreni düzenlendi.

Ülkede iktidardaki İşçi Partisi (PL) ile muhalefetteki Milliyetçi Partinin (PN) ismi üzerinde anlaşmasıyla, 79 sandalyeli Malta Temsilciler Meclisi'nde 27 Mart'ta yapılan oylamaya katılan 75 milletvekilinin tamamının oyunu alarak seçilen Debono için yemin töreni yapıldı.

Başkent Valetta'daki Büyük Üstat Sarayı'nda Malta devlet erkanının katıldığı törende, Debono, ülkenin 11. cumhurbaşkanı olarak yemin etti. 71 yaşındaki Debono, ülke tarihindeki 3. kadın cumhurbaşkanı oldu.

Yemin töreninin ardından konuşma yapan Debono, "Her şeye karışmayacağım ve her şey hakkında konuşmayacağım. Ne zaman ihtiyaç olursa o zaman konuşacağım. Gelecek 5 yılın milletin başkanlığı olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Debono, Malta'nın ekonomik başarısıyla daha iyi fırsatlar arayan yabancı uyruklulara giderek daha fazla ev sahipliği yaptığını belirterek, "Yabancıları entegre etmenin ilk adımı, onları kucaklamak ve anlamaktır." ifadesini kullandı.

Debono, 2017'de Ada'da suikasta kurban giden Maltalı araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetinin yaralarını sarma çağrısında da bulundu.

Malta basınında yer alan haberlerde, İşçi Parti kökenli siyasetçi olan ve 1996-1998 yıllarında Temsilciler Meclisi'nin ilk kadın başkanı olarak da görev yapan Debono'nun, 5 yıllık görev süresi sona eren George Vella'nın halefi olarak iktidar ve muhalefetin oybirliğiyle seçildiğine dikkat çekildi.