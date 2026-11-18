Maltepe Altıntepe'de yol çökünce askıda kalan 2 araçtan biri inşaat alanına düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altıntepe Mahallesi Sırmakeş Sokak'ta yolun bir kısmı bilinmeyen nedenle inşaat alanına doğru çöktü. Askıda kalan park halindeki 2 araçtan biri inşaat alanına düşerken belediye ekipleri sokağı trafiğe kapatıp araçları çekti.
Maltepe'de yolun çökmesi sonucu askıda kalan park halindeki 2 araçtan biri inşaat alanına düştü.
Altıntepe Mahallesi Sırmakeş Sokak'ta yolun bir kısmı henüz bilinmeyen nedenle inşaat alanına doğru çöktü. Çökme sırasında yol kenarındaki aydınlatma direği devrilirken park halindeki 2 araç askıda kaldı.
Araçlardan biri daha sonra inşaat alanına düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri sokağı trafiğe kapattı.
Ekiplerin çalışmasıyla araçlar bulundukları yerden çekildi.
Kaynak: AA
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