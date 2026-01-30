Maltepeli Çocuklar Tatilin Keyfini Buz Pateni Pistinde Çıkardı

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi, yarıyıl tatilinde 8-13 yaş arası çocukları Silivrikapı Buz Pisti'nde buz pateniyle buluşturdu.

Maltepe Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukları buz pistiyle buluşturdu. "Yarıyıl Çocuk Şenlikleri" etkinlikleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Silivrikapı Buz Pisti'nde, 8-13 yaş aralığındaki çocuklar için buz pateni programı organize edildi.

Çocuklar, eğitmenleri eşliğinde Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu'ndan hareket ederek Silivrikapı Buz Pisti'ne ulaştı. Silivrikapı Buz Pisti'nde kask, dirseklik ve dizliklerini taktıktan sonra 45 dakika boyunca eğitmenler eşliğinde buz pateni yapan çocuklar, yarıyıl tatilinde unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Hem eğlenip hem de sosyalleştiklerini ifade eden çocuklar, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'e bu olanağı sağladığı için teşekkür ettiler.