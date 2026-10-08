Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü, 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 10 yaralı kurtarıldı - Son Dakika
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Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü, 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 10 yaralı kurtarıldı

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Maltepe'de 7 katlı binanın alttaki 3 katı çöktü; 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 10 kişi yaralı kurtarıldı. Enkaz altındaki 3 kişiyi arama çalışmaları sürerken soruşturma kapsamında mimar ve şantiye şefi olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı.

MALTEPE'de 7 katlı binanın alttaki 3 katının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 10 kişi yaralı kurtarıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında mimar ile şantiye şefi olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı.

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın alttaki 3 katı, henüz belirlenemeyen nedenle sabah erken saatlerde çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Üst katlarda bulunanlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Enkazda yapılan çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3'ü çocuk 10 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Enkaz altında kalan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

2 GÖZALTI

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında mimar ile şantiye şefi olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü, 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 10 yaralı kurtarıldı - Son Dakika
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