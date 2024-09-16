Maltepe'de Asayiş Denetimi: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Maltepe'de Asayiş Denetimi: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Maltepe\'de Asayiş Denetimi: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Maltepe'de yapılan denetimlerde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 13 kişi yakalandı.

16.09.2024 05:19
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Maltepe'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 49 ekibin katıldığı asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sırasında 1 adet ruhsatsız tabanca ile 55.63 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranması bulunan 13 kişi yakalandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınevler, Fındıklı, Gülsuyu, Gülensu ve Zümrütevler mahallelerinde huzur denetimi gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 49 ekipten oluşan 105 polisin görev aldığı denetimde, 2 bin 142 otomobil, bin 124 motosiklet kontrol edildi. Ayrıca 11 bin 286 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Denetimlerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 55.63 gram uyuşturucu ele geçirildi. Aranması bulunan 13 kişi, 36 yoklama kaçağı ve 1 faili firari hükümlü yakalandı. Ayrıca 9 kişiye 'çevreye rahatsızlık verme' suçundan 8 bin 793 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Maltepe'de Asayiş Denetimi: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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