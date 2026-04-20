Maltepe'de Fatal Kaza Davası
Maltepe'de Fatal Kaza Davası

20.04.2026 11:11
Otomobiliyle bekçiye çarparak ölümüne neden olan sürücüye 9 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Maltepe'de, otomobiliyle çarptığı araçtaki çarşı ve mahalle bekçisinin ölümüne neden olan sürücü hakkında, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Ocak'ta Cevizli Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametindeki kazada çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Cihan Bulut hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, sanık Cihan Bulut'un sevk ve idaresindeki araçla, çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan Mustafa Karamehmetoğlu'nun kullandığı araca çarptığı belirtildi.

Kazada Karamehmetoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, ölümünün genel beden travması neticesinde meydana geldiği bilgisi yer aldı.

İddianamede, kazanın ardından Bulut'un olay yerinden ticari taksi ile kaçması sebebiyle ilk aşamada yakalanamadığına işaret edildi.

Sanık Bulut'un, olaydan 12 saat sonra kolluk görevlilerine teslim olduğu belirtilen iddianamede, alınan kan ve idrar örneğinde herhangi bir uyuşturucu ve uyarıcı maddeye rastlanmadığı aktarıldı.

İddianamede, Bulut'un soruşturma aşamasında alınan ifadesinde ise olaydan önce bir mekanda alkol aldığını, kullandığı araçla eve giderken kaza yaptığını ve korktuğu için olay yerinden kaçtığını ifade ettiği belirtildi.

Olay anında düzenlenen kaza tespit tutanağına göre, kazada sanığın kusurlu olduğu kaydedilen iddianamede, bilirkişi raporuna göre ise sanığın asli kusurlu olduğu tespitine yer verildi.

İddianamede, tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanık Bulut'un alkol aldıktan sonra sevk ve idaresindeki araçla Karamehmetoğlu'na çarparak ölümüne sebebiyet verdiği aktarıldı.

Bulut'un, alkollü ve kusurlu şekilde dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği değerlendirmesine yer verilen iddianamede, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Sürücünün çeşitli suçlardan 7 kaydı olduğu tespit edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak'ta Cevizli Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametindeki kazada çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun ölümüne ilişkin çalışma başlatmıştı.

Ekipler, bekçi Mustafa Karamehmetoğlu idaresindeki otomobile, aynı yönde seyreden başka bir otomobilin arkadan çarpmasıyla kazanın meydana geldiğini, bekçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Bekçinin aracına çarpan otomobilin sürücüsünün kazanın ardından ticari taksiye binerek uzaklaştığını tespit eden ekipler, otomobilde bulunan 3 kişiyi ifade işlemleri için emniyete götürmüştü.

Kaçan sürücü Cihan Bulut'un "kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanımı, resmi belgede sahtecilik ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından toplam 7 kaydı bulunduğu belirlenmişti.

Kazadan 12 saat sonra teslim olan Bulut gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Maltepe, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de Fatal Kaza Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot “Flash“ Pekin’de tarih yazdı Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot "Flash" Pekin'de tarih yazdı
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Sadettin Saran’dan şampiyonluk mesajı Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı

Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Maltepe'de Fatal Kaza Davası - Son Dakika
