Maltepe'de Kaza: Otomobil Bariyerlere Çarptı - Son Dakika
Maltepe'de Kaza: Otomobil Bariyerlere Çarptı

11.05.2026 09:28
Maltepe D-100'deki kaza, motosikletli bir sürücünün kaza anında çarpmaktan son anda kurtulmasıyla dikkat çekti.

MALTEPE D-100 Karayaolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sürüklenerek bariyerlere çarptı. Bu sırada emniyet şeridinde ilerleyen motosikletli araca çarpmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza saat 00.30 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil devrildikten sonra sürüklenerek bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durdurarak kaza yapan sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücünün yaralandığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

MOTOSİKLETLİ ARACA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Kaza anı seyir halindeki motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından görüntülendi. Kaza sırasında emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü araca çarpmaktan son anda kurtuldu.Kaza sonrası çevredekiler ve arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsünün yardımına koştu. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

