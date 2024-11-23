Maltepe\'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama

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MALTEPE'de silah kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Ö.K.T. (37) çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Maltepe'de asayişin sağlanması, suç organizasyonlarının deşifre edilerek önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında silah ticareti yapan bir şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine 20 Kasım Çarşamba günü 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Ö.K.T. (37) yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca, pompalı tüfek şarjörü, 32 pompalı tüfek kartuşu, 31 fişek ve silah üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

10 SUÇ KAYDI VAR

Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Ö.K.T.'nin emniyetteki işlemleri sırasında daha önceden 10 suç kaydı olduğu belirlendi. Ö.K.T. 'silah ticareti' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.