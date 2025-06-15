Maltepe\'de Yol Kavgası: Erkan Temiz Hayatını Kaybetti

MALTEPE'de trafikte yaşanan yol verme kavgasında aldığı darbe sonucu yoğun bakımda 10 gün süren tedavi sonrasında hayatını kaybeden Erkan Temiz(48) toprağa verildi. Temiz'e yumruk atarak ölümüne sebep olan şüpheli E.Ö. tutuklandı.

Maltepe'de 4 Haziran'da yaşanan olayda E.Ö. ile Erkan Temiz arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., Erkan Temiz'e yumruk attı. Yere yığılan Erkan Temiz'in hareketsiz kalması üzerine E.Ö., bu kez Temiz'e kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alınan Erkan Temiz, 10 gün süren tedavinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Temiz'in cenazesi, bugün öğle namazı sonrasında Maltepe Gülsuyu Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın şüphelisi E.Ö.'nün ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

'BİR HİÇ UĞRUNA YEĞENİMİZİ KAYBETTİK'

Hayatını kaybeden Erkan Temiz'in amcası Turan Temiz, "Bir hiç uğruna, olmayacak olay nedeniyle yeğenimizi kaybettik. Ne adalet var. Ne hukuk var. Yapacağımız hiçbir şey yok. Önemli olan bizim için devlet. Hak ve hukuktur. Bütün milletin başı sağolsun. Bir şey diyemiyorum. Çok üzgünüz. 40 seneden beri esnaf Maltepe'de. Ama bir tane karıncayı bile incitmemiştir. Sevilen, sayılan bir esnaf arkadaşımızdı. Aynı zamanda yeğenim olduğu için söylemiyorum. Esnaf arkadaş olarak söylüyorum. Çok çok sevilirdi. Bir karıncayı dahi incitmemiştir. Bugün kim ölmüş olsa, bir hastası olsa bir arkadaşımızın, kalkar giderdi. Bugün Kars'ta da olsa Kars'a giderler" dedi.

'ÇOK HAZİN BİR SONU OLDU'

Erkan Temiz'in komşusu Kadir Küçükay, "Allah rahmet eylesin. İyi bir kardeşimizdi. Esnaftı. Çok hazin bir sonu oldu genç yaşta. Böyle şiddetin olmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Yazık oldu diyelim. Ailesine ve sevenlerine Allah'tan rahmet dilerim" dedi.