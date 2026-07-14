Maltepe'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Maltepe'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Maltepe\'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
14.07.2026 13:49
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Maltepe'de yağış nedeniyle kaygan yolda doğal gaz tankerinin yolcusuna çarpmamak için duraklayan araca çarpıldı. Yaralanan kişi refüje atladı.

MALTEPE'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan doğal gaz tankerinden inen yolcuya çarpmamak için yavaşlayan otomobile arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobili fark eden kişi, refüjün arkasına atlayarak yaralandı.

Kaza, saat 11.20 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki doğal gaz tankeri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. Tankerde bulunan yolcu, başka bir kazanın yaşanmaması için araçtan inerek trafiği yavaşlatmak istedi. Bu sırada seyir halindeki otomobilin kadın sürücüsü, yoldaki kişiye çarpmamak için frene bastı. Arkadan gelen hafif ticari araç ise otomobile çarptı. Trafiği yavaşlatmaya çalışan tanker yolcusu, otomobilin altında kalmamak için son anda kendisini refüjdeki bariyerlerin arkasına attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza nedeniyle trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlarken, Sancaktepe istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

'OTOMOBİL DURAMAYINCA KONTROLÜ KAYBETTİK'

Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü Kadir Karataş, "Başıbüyük yolunda seyir halindeydik. TIR daha önce burada kaza yapmıştı. Yoldaki yayayı görünce önümüzdeki otomobil durdu. Yaya da bariyerlere sıkışmamak için kendisini diğer tarafa attı. Biz de polis ve itfaiyeye haber verdik. Önümüzdeki otomobil yağış nedeniyle ıslanan yolda durunca aracımızın kontrolünü kaybettik ve otomobile çarptık. Yaya da bu sırada kendisini diğer tarafa attı" dedi.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Maltepe, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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