Mamak Edebiyat Günleri Yaklaşıyor

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Mamak Belediyesi, edebiyat tutkunlarını 26 Ekim'de başlayacak "Mamak Edebiyat Günleri" etkinliğinde bir araya getirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mamak Belediyesi, Nata Vega Avm ve Ada Kitabevi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik 26 Ekim- 25 Kasım tarihleri arasında Nata Vega Avm'de gerçekleşecek.

Etkinlik süresince edebiyatın çeşitli alanlarından önemli yazarlar, söyleşiler düzenleyecek ve katılımcılarla buluşacak.

Yazar Ayşe Kulin ve Ahmet Ümit'in de onur konuğu olarak katılacağı programda, imza günleri ile birlikte, farklı konularda paneller ve atölye çalışmaları da yer alacak.